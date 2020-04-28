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Участники группы, организовавшей подпольное казино, предстанут перед судом

В орловском СК сообщили об окончании расследования по уголовному делу.


В обвинительном заключении значатся пятеро участников криминальной группировки. Им инкриминируется проведение азартных игр вне игорных зон. По версии следствия, подпольное казино функционировало с 1 марта 2018 года. А правоохранители нагрянули туда почти год назад. При помощи игровых автоматов и специализированной оргтехники содержатели притона извлекли прибыль не менее 45 тысяч рублей. Прежде чем уголовное дело ушло в суд, следователям пришлось проделать внушительный объем работы.

Александр Коргин, заместитель руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе расследования допрошены десятки свидетелей, проведено более 20 осмотров предметов и документов, 8 компьютерно-технических экспертиз по изъятому игровому оборудованию, 10 обысков и выемок. Объем уголовного дела составил 19 томов».



Иван Суверин
28 апреля 2020 года
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