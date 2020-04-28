Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Число зараженных COVID-19 в Орловской области достигло 460 человек. 53 случая выявили за последние сутки.



- Со среды за выход без маски - штраф. Почему в регионе пошли на ужесточение мер? Подробности - в нашем выпуске.



- Игры с законом довели пятерых орловцев до суда. В региональном СК завершили расследование «азартного» уголовного дела.



- Сегодня - День работников скорой медицинской помощи. Мы поздравили тех, кто всегда на передовой.



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Вести-Орёл

28 апреля 2020 года



