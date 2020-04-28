Орловские предприятия произвели более полутора миллионов защитных масок

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Орловские предприятия произвели более полутора миллионов защитных масокСегодня больше 40 производств занимаются пошивом средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности региона Геннадий Парахин.
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Сейчас наша задача перепрофилировать эти предприятия легкой промышленности на производство различных защитных костюмов. Такая работа ведется, достигнута договоренность с Росхимзащитой, они передают нам свои технологии, выкройки, технологии обеззараживания произведенной продукции. Мы рассчитываем, что в ближайшее время наши предприятия начнут выпускать одноразовые костюмы, причем как медицинские, так и обычные защитные».
Геннадий Парахин отметил, что уже отработаны варианты снабжения сырьем предприятия. А главной задачей остается создание дезинфекционной камеры, через которую будет пропускаться вся готовая продукция.
Юлия Опанасюк
28 апреля 2020 года