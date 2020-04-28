Орловские предприятия произвели более полутора миллионов защитных масок Сегодня больше 40 производств занимаются пошивом средств индивидуальной защиты. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности региона Геннадий Парахин.





Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «Сейчас наша задача перепрофилировать эти предприятия легкой промышленности на производство различных защитных костюмов. Такая работа ведется, достигнута договоренность с Росхимзащитой, они передают нам свои технологии, выкройки, технологии обеззараживания произведенной продукции. Мы рассчитываем, что в ближайшее время наши предприятия начнут выпускать одноразовые костюмы, причем как медицинские, так и обычные защитные». Геннадий Парахин отметил, что уже отработаны варианты снабжения сырьем предприятия. А главной задачей остается создание дезинфекционной камеры, через которую будет пропускаться вся готовая продукция.





Юлия Опанасюк

28 апреля 2020 года



