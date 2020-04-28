Орел готовится к летнему сезону

Как идут работы по озеленению, проверили глава городской администрации Александр Муромский и мэр города Василий Новиков.

Макет Ордена Отечественной войны 1 степени уже занял свое привычное место в сквере Танкистов. Всего до июня в Орле установят 35 топиарных фигур. Появится ко Дню Победы и 82 цветочные композиции. За клумбы, опиловку деревьев и кустарников отвечает «Зеленстрой», вот только не в качестве основного подрядчика. Контракт выиграла фирма «Содружество».

Первые весенние цветы, которые не боятся заморозков, высадили в сквере Гуртьева. Такие же однолетние виолы украсят основные городские клумбы, а месяца через два, как только они отцветут, их сменят петуньи и бархатцы.

Полным ходом идет и процесс озеленения города. Так, по улице Комсомольской в районе 204 дома появилась целая аллея. Саженцам лип около 10 лет. План на этот год - 5 тысяч деревьев.

В праздничные дни город, как нас заверили, расцветет. Вот только сможем ли мы любоваться цветами?