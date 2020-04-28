В бюджетные учреждения Орловской области поставляли некачественную продукцию

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В бюджетные учреждения Орловской области поставляли некачественную продукциюС начала 2020 года в учреждениях бюджетной сферы Орловской области были отобраны 53 пробы пищевой продукции (куриные яйца, молочная и мясная продукция) и направлены для исследования, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Так, в молочной и мясной продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки. В некоторых пробах мясной продукции был выявлен незаявленный компонент – крахмал. Фальсифицированными оказались мясные изделия ООО МПК «Державный» (Липецкая область).
При исследовании проб куриных яиц несоответствий требованиям технических регламентов и ГОСТов установлено не было.
На основании полученных результатов лабораторной экспертизы по предписаниям Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям были отозваны 5 деклараций о соответствии пищевой продукции:
- молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж 3,2%, ГОСТ 31450-2013 производства ООО «Молодел» (Московская область);
- молоко питьевое пастеризованное «Деревня Масловка», м.д.ж 2,5%, ГОСТ 31450-2013, производства ЗАО «Карачевмолпром» (Брянская область);
- кефир м.д.ж 2,5%, ГОСТ 31454-2012, производства ЗАО «Карачевмолпром» (Брянская область);
- творог с м.д.ж 9 %, ГОСТ 31453-2013, производства ЗАО «Карачевмолпром» (Брянская область);
- мясной продукт категории А, колбаса вареная «Докторская» охлажденная, ГОСТ 23670-2019, сосиски «Молочные», вареные, охлажденные, мясной продукт категории Б, ГОСТ 23670-2019 производства ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Державный» (Липецкая область).
Орловское Информбюро
28 апреля 2020 года