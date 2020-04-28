В бюджетные учреждения Орловской области поставляли некачественную продукцию

С начала 2020 года в учреждениях бюджетной сферы Орловской области были отобраны 53 пробы пищевой продукции (куриные яйца, молочная и мясная продукция) и направлены для исследования, сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Так, в молочной и мясной продукции были найдены бактерии группы кишечной палочки. В некоторых пробах мясной продукции был выявлен незаявленный компонент – крахмал. Фальсифицированными оказались мясные изделия ООО МПК «Державный» (Липецкая область).

При исследовании проб куриных яиц несоответствий требованиям технических регламентов и ГОСТов установлено не было.

На основании полученных результатов лабораторной экспертизы по предписаниям Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям были отозваны 5 деклараций о соответствии пищевой продукции:

- молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж 3,2%, ГОСТ 31450-2013 производства ООО «Молодел» (Московская область);

- молоко питьевое пастеризованное «Деревня Масловка», м.д.ж 2,5%, ГОСТ 31450-2013, производства ЗАО «Карачевмолпром» (Брянская область);

- кефир м.д.ж 2,5%, ГОСТ 31454-2012, производства ЗАО «Карачевмолпром» (Брянская область);

- творог с м.д.ж 9 %, ГОСТ 31453-2013, производства ЗАО «Карачевмолпром» (Брянская область);

- мясной продукт категории А, колбаса вареная «Докторская» охлажденная, ГОСТ 23670-2019, сосиски «Молочные», вареные, охлажденные, мясной продукт категории Б, ГОСТ 23670-2019 производства ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Державный» (Липецкая область).