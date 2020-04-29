В Орловской области с сегодняшнего дня ношение масок обязательно!

Защитные маски обязательны в транспорте и общественных местах. Соответствующее изменение в постановлении накануне подписал губернатор.

Кроме того, как сообщил глава региона, защитные маски орловцам будут раздавать бесплатно, сообщает информационный портал Орловской области.

Такое решение озвучил Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. По словам главы региона, бесплатная раздача защитных масок обусловлена решением об использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах для предотвращения распространения СOVID-19.

Как отметил губернатор, не все орловцы могут найти защитные маски, у кого-то тяжелая финансовая ситуация. Поэтому было принято решение о выделении средств, и со среды защитные маски будут бесплатно распространяться в общественном транспорте, магазинах розничной торговли, медучреждениях.