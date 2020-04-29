Позаботиться о налоговых льготах нужно уже сейчас

УФНС России по Орловской области рекомендует жителям региона позаботиться о налоговых льготах до начала массовой рассылки налоговых уведомлений. В условиях соблюдения режима самоизоляции заявить о льготах можно дистанционно.

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин может обратиться в налоговую инспекцию с заявлением по установленной форме через «Личный кабинет налогоплательщика».

Войти в сервис можно как с помощью логина и пароля, выданного в налоговой инспекции, так и с подтвержденной учетной записью портала Госуслуг.



Дальнейшие действия предельно просты: необходимо воспользоваться вкладкой «Жизненные ситуации», выбрать раздел «Подать заявление на льготу» и заполнить данные о льготируемом объекте имущества, сроках предоставления льготы и реквизитах документа, которым эта льгота предоставлена. Также в сервисе предусмотрена возможность привязки электронной копии документов в формате .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .png, .pdf суммарным размером не более 20 Мбайт. Заявление о предоставлении налоговой льготы будет рассмотрено налоговой инспекцией в течение 30 дней со дня получения.