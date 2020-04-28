Владимир Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая включительно Об этом сообщил глава государства на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.





Как отметил Владимир Путин, «хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились, но полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно». В связи с этим президент принял решение продлить ограничительные мероприятия до 11 мая включительно. Владимир Путин: «Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах».





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



