Владимир Путин: «Говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо» Сегодня глава государства провел совещание с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.





На совещании, которое транслировалось в режиме реального времени, президент озвучил решение продлить ограничительные мероприятия до 11 мая включительно. Глава государства заявил, что одновременного снятия ограничений по коронавирусу в регионах не будет. Владимир Путин отметил, что в регионах ход заболевания разный и сам набор профилактических мер также разные. Владимир Путин: «Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо». При этом президент поручил Правительству страны и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по выходу из карантина к 5 мая. Владимир Путин: «Обращаю внимание: такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений».





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



