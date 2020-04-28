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Владимир Путин: «Говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо»

Сегодня глава государства провел совещание с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.


На совещании, которое транслировалось в режиме реального времени, президент озвучил решение продлить ограничительные мероприятия до 11 мая включительно.
 
Глава государства заявил, что одновременного снятия ограничений по коронавирусу в регионах не будет. Владимир Путин отметил, что в регионах ход заболевания разный и сам набор профилактических мер также разные. 
 
Владимир Путин: «Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений – нельзя, просто недопустимо».
 
При этом президент поручил Правительству страны и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по выходу из карантина к 5 мая.
 
Владимир Путин: «Обращаю внимание: такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.
В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений».



Орловское Информбюро
28 апреля 2020 года
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