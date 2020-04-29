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Юных орловцев приглашают принять участие в конкурсе «Полицейский Дядя Стёпа»


Ребятам предлагается создать тематические поделки и предоставить их фотоизображения в региональное УМВД для участия в первом отборочном этапе Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»
 
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам предлагается изготовить рисунки, аппликации, фигурки из различных материалов и другие тематические поделки. Работы можно будет предоставить в УМВД России по Орловской области дистанционно – направив их фото на электронную почту mvd57@mvd.gov.ru . Также в письме необходимо будет указать: фамилию, имя, отчество конкурсанта, возраст, место учебы, контактный телефон родителей для обратной связи. 
 
Работы для участия в первом этапе принимаются до 20 мая 2020 г.
 
Победители оборочного тура будут поощрены Общественным советом и руководством регионального УМВД. А самая лучшая работа представит Орловскую область в онлайн-голосовании на федеральном уровне. 

По вопросам проведения конкурса можно обратиться за консультацией по следующим телефонам: 40-01-85; 40-01-95.



Орловское Информбюро
29 апреля 2020 года
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