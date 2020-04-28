Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 35 топиарных фигур и 82 цветочные композиции. Орёл в этом году зазеленеет. Как город готовится к майским праздникам.





- Еще один способ помочь нуждающимся. Сегодня очередная партия продуктов из «Тележки добра» отправилась к адресатам.