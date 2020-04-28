В Орле скончался еще один пациент с COVID-19 Это подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram.





Мужчина 1937 года рождения скончался прошедшей ночью в больнице им. Семашко. Как отметил Андрей Клычков, помимо заражения коронавирусной инфекцией у мужчины был ряд других заболеваний.

Сейчас в Орловской области зафиксированы 53. Три заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. 59 человек из заболевших ранее выздоровели, 17 из них добавились за последние сутки. 2225 человек изолированы дома, 2190 сняты с медицинского наблюдения. Сейчас в Орловской области зафиксированы 460 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией , за прошедшие сутки добавились. Три заболевших подключены к аппаратам ИВЛ.из заболевших ранее, 17 из них добавились за последние сутки.человек изолированы дома,сняты с медицинского наблюдения.





Орловское Информбюро

28 апреля 2020 года



