В Орле скончался еще один пациент с COVID-19

Мужчина 1937 года рождения скончался прошедшей ночью в больнице им. Семашко. Как отметил Андрей Клычков, помимо заражения коронавирусной инфекцией у мужчины был ряд других заболеваний.
Сейчас в Орловской области зафиксированы 460 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией
, за прошедшие сутки добавились 53
. Три заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. 59 человек
из заболевших ранее выздоровели
, 17 из них добавились за последние сутки. 2225
человек изолированы дома, 2190
сняты с медицинского наблюдения.