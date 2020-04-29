Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Кому пандемия на руку? Какие средства сегодня в арсенале мошенников? На что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой аферистов?



- Полтора миллиона масок, и это не предел. Как орловские предприятия адаптируются к современным реалиям?



- Он был на одном фронте, она - на другом. В письмах - история семьи и страны. Мы продолжаем наш проект «75 мгновений Победы».



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Вести-Орёл

29 апреля 2020 года



