Больше 5 тысяч жителей Орловщины признаны безработными Такова статистика на конец апреля, согласно данным правительства области.





Начиная с 9 апреля, введен дистанционный порядок обращения в центры занятости через личный кабинет информационно-аналитической системы. И именно эта дата была принята за стартовую отметку для учета количества обращений граждан в управление труда и занятости. Численность граждан, признанных безработными на указанную дату, составляла больше 3000 человек. На сегодняшний день цифра превысила 5000.





Мария Семак

29 апреля 2020 года



