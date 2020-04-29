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МВД: мошенники пользуются особенностями эпидемической обстановки

Как уточнили в орловском правоохранительном ведомстве, сегодня в арсенале у аферистов преобладает дистанционное мошенничество с использованием сети Интернет и мобильной связи.


На днях многие орловцы получили СМС о наложенных на них штрафах за нарушение режима изоляции. При этом сообщения содержали ссылки на сайты микрофинансовых организаций. В УМВД описали и другие приемы, которые в ходу у дистанционных мошенников.

Самые распространенные уловки, используемые злоумышленниками в SMS-сообщениях: призыв о помощи якобы от родственника, информация о блокировке платежной карты, о выигрыше в розыгрышах, требование погасить кредит, оплатить штраф или вернуть ошибочный перевод, какие-либо «выгодные» предложения и тому подобное.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона: при получении сообщений подобного содержания, чтобы не лишиться своих денежных средств, необходимо оценить реальность информации. Также нужно обратить внимание на номер отправителя. Злоумышленники часто используют номера, похожие на номер возможного реального отправителя. Также не стоит перезванивать на указанные в SMS-сообщении номера телефонов или переходить по указанным там ссылкам.


Иван Суверин
29 апреля 2020 года
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