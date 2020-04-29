Количество заболевших в Орловской области выросло до 498 человек На сегодняшний день зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:45 29 апреля, в нашем регионе 498 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число активных больных 436.



Как сообщил накануне губернатор, трое заболевших подключены к аппаратам ИВЛ. 59 человек из заболевших ранее выздоровели. 2225 человек изолированы дома, 2190 сняты с медицинского наблюдения.



3 человека с коронавирусной инфекцией – скончались.





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



