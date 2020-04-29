В Ливнах продолжается реализация проекта «Дорога к обелиску» Его основная цель - развитие и сохранение культурного наследия, контроль за благоустройством памятных мест, аллей Славы, воинских захоронений и привлечение к общественной деятельности молодежи. Места, где захоронены погибшие солдаты, приведены в порядок, по традиции, к 9 мая.





В Ливнах четыре братских захоронения и ровно столько же мемориальных объектов. Практически бесснежная зима позволила провести их комиссионное обследование раньше обычного. Уже в марте были выявлены места, требующие благоустройства и косметического ремонта.



Людмила Альшанова, начальник отдела культуры и искусства управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. Ливны: «В этом году главным образом внимание было уделено мемориалу. Каждый год мы стараемся начинать с него. Здесь была произведена покраска бюстов героев, постаментов этих бюстов, немного обновлены таблички. Была восстановлена Книга Памяти силами мастерской по ремонту ливенской гармошки. Нашими художниками был реставрирован оклад у Вечного огня, силами МУКП была произведена очистка звезды, самой горелки, силами ЕДДС была произведена окраска памятника».

Масштабные работы в этом году произведены у братского захоронения на улице Воронежской. Там была уложена тротуарная плитка, а уже завтра установят памятный знак «Взрыв», созданный военно-поисковым отрядом «Подвиг». Преобразилась и аллея 13-й Армии, художники обновили надпись, а коммунальные службы установили скамейки.



Еще один объект, который не обошли вниманием, расположен на улице Хохлова. Стоит отметить, что наводить порядок коммунальщикам уже традиционно помогают представители волонтерских организаций. Сумма, которую освоили за первые весенние месяцы, - 375 тысяч рублей, 283 из них выделены из областного бюджета. Сегодня на плитах братских захоронений нанесено 319 имён, возможно, совсем скоро их число пополнится. Местная активистка после продолжительной работы с сайтом «Мемориал» обнаружила данные 344 солдат, захороненных на территории Ливен.



Людмила Альшанова, начальник отдела культуры и искусства управления культуры, молодёжной политики и спорта администрации г. Ливны: «Весь материал мы направили в областной военкомат, они должны всё это официально проверить. И если придет нам официальное уведомление, будем дополнительно наносить имена на плиты братского захоронения».

Если на территории города всего восемь объектов, которые требуют регулярного внимания, то в Ливенском районе братский захоронений - 46. Помощь в благоустройстве оказывают главы сельских поселений и поисковый отряд «Подвиг», который курирует мемориальный комплекс «Ливенский щит». Работы на всех объектах проведены в срок, масштабная реконструкция захоронений в Бараново, Вязовике и Жерновке запланирована на летние месяцы.





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

29 апреля 2020 года



