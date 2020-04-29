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Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Орле

Об этом сообщает в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области.


 Андрей Клычков: «Сегодня у нас 38 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом больше 80% заразились через контакт с больным в семье. Есть случай инфицирования на работе. 6 человек прибыли из других регионов. 

«География» этих случаев: самый большой показатель в Орле – 20 человек, пятеро в Свердловском, четверо в Новосильском, трое в Орловском и двое в Глазуновском районах, по одному зараженному выявлено в Урицком районе, Мценске и Мценском районе, в городе Ливне. Первый случай выявлен в Сосковском районе, и у нас остается всего несколько «чистых» районов.
Общее количество больных коронавирусной инфекцией – 498.

Все подробности санитарно-эпидемиологической ситуации расскажу вечером в 19:00 в прямом эфире в ВКонтакте, Instagram и Одноклассники».


Орловское Информбюро
29 апреля 2020 года
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