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75 мгновений Победы. Никита Максимович и Анна Яковлевна Шуруевы

Они служили на разных фронтах. Связь поддерживали только благодаря переписке. Зато уже после войны прожили вместе более полувека.


Никита Максимович остался сиротой в 4 года. Окончил Харьковское артиллерийское училище. Анна Яковлевна родилась в деревне Дубовик Орловской области в большой крестьянской семье. В 15-летнем возрасте поступила в Орловский медицинский техникум. А познакомились они на танцах. Тогда, в 1940 году, Никита Максимович служил на Дальнем Востоке, а в Орел приехал в отпуск к родственникам. Так и свела их судьба. Но времени побыть вместе не дала. Вот тут и началась переписка - по четыре страницы в одном письме.

На Брянский фронт Анна Яковлевна ушла в июне 1941 года. К этому моменту они поженились - Никита Максимович буквально на пару дней вырвался в Орел, чтобы забрать молодую жену с собой. Но тут началась война. Шуруева Анна Яковлевна - командир санитарного взвода - попадает в самое пекло, лицом к лицу с врагом.

На одном фронте они так и не оказались, связь была только через письма. А уже после войны вместе прожили более полувека. Воспитали двоих детей, внуков. Жили на Дальнем Востоке, потом переехали в Орел - на родину Анны Яковлевны. В семье Шуруевых множество орденов и наград. Но самое главное: они сохранили память для своих потомков – те самые письма, которые писали друг другу в страшные годы войны.


Всеволод Трифонов
29 апреля 2020 года
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