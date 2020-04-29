Подать заявление на прием в вуз онлайн можно будет в июне К этому моменту заработает специальный сервис.





Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука, Минобрнауки намерено запустить суперсервис «Поступление в вуз онлайн» в июне текущего года.



Замминистра сообщил, что до конца апреля завершится работа по подключению вузов-пилотов к суперсервису.

Андрей Омельчук, замминистра науки и высшего образования: «Дальше в течение мая мы протестируем все возможные ошибки, нагрузки для того, чтобы процесс подачи документов для абитуриентов был максимально комфортным и, соответственно, в нем было минимальное количество сбоев. В июне мы уже будем готовы к полной пилотной эксплуатации».





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



