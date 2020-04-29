«Мазда» смела на своем пути три автомобиля ДТП произошло накануне вечером в Орле.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, 27-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», следовал по улице Алроса и в районе дома №3 допустил наезд на стоящий автомобиль «Лифан». Дальше, по принципу домино, столкнулись поочередно еще два ВАЗа. При этом «Мазду» остановило только ограждение клумбы.



По результатам медицинского освидетельствования у водителя автомобиля «Мазды» установлено состояние опьянения.





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



