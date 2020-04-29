В РФ планируется разрешить снос сооружений, мешающих дачникам

В Гражданский кодекс планируется внести блок поправок, предусматривающих ряд ограничений для владельцев загородной «дачной» недвижимости.

Эти поправки направлены в первую очередь на урегулирование соседских отношений в дачных поселках. Председатель комитета Государственной Думы по строительству и законодательству Павел Крашенинников отмечает, что в основу дачных соседских отношений должен лечь принцип разумного соседства.



Как указывает Павел Крашенинников, в поправках в Гражданский кодекс прописано, что владелец земли обязан не углублять свой участок таким способом, чтобы грунт соседнего участка не лишался опоры. Также он не может сооружать колодцы так, чтобы это препятствовало поступлению воды в колодец соседей. Более того, он не имеет права возводить канализационную систему, приводящую к загрязнению соседнего участка, и высаживать на своей земле растения таким образом, чтобы это приводило к ухудшению состояния расположенного рядом участка или здания.



В это же самое время в поправках отмечается, что собственник должен терпеть исходящие с соседнего участка газы, пары, запахи, дым и шум, но лишь в том случае, если они не оказывают существенного влияния на использование его земли.



По мнению эксперта кафедры «Трудовое право и социальное обеспечение» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирины Лошкаревой, подобные поправки в Гражданский кодекс РФ напрашивались довольно давно, однако очень большое значение в этом плане будет играть и терпимость граждан по отношению к своим соседям. Действительно, как заметил Павел Крашенинников, соседские дачные отношения должны сопровождаться принципом справедливости и разумности, а также адекватностью мер, предпринимаемых в отношении нарушителей установленного правопорядка.