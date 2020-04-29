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Стали известны подробности пьяного ДТП в Орле

Поврежденными оказались сразу четыре автомобиля.


ДТП произошло накануне вечером на улице Алроса. По словам очевидца ДТП, автомобиль «Мазда» двигался на большой скорости. Шарахнувшись от встречной машины, автомобиль начал собирать припаркованные у обочины авто. К счастью на пути у лихача оказался бордюр и ограждения на газоне, иначе «Мазда» смела бы людей на остановке.

Автомобиль «Лифан» попал под удар первым и пострадал сильнее других машин. Водитель иномарки говорит: припарковал машину, ушел домой и знать не знал, что угодил в ДТП. По словам автовладельца, машина восстановлению не подлежит. Вслед за «Лифаном» поочередно досталось двум автомобилям марки «Лада». Потерпевшие – супружеская пара. В итоге в семье не осталось ни одной исправной машины.

Как выяснили сотрудники ДПС, водитель был пьян. Впрочем, сам он не стал этого отрицать и освидетельствование согласился пройти на месте.

Автомобиль правонарушителя покинул место событий на эвакуаторе. Виновника аварии, кроме крупного штрафа и лишения прав, ждут судебные иски, поскольку обязательства автостраховщиков на пьяных водителей не распространяются.


Иван Суверин
29 апреля 2020 года
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