Стали известны подробности пьяного ДТП в Орле

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Стали известны подробности пьяного ДТП в ОрлеПоврежденными оказались сразу четыре автомобиля.
ДТП произошло накануне вечером на улице Алроса. По словам очевидца ДТП, автомобиль «Мазда» двигался на большой скорости. Шарахнувшись от встречной машины, автомобиль начал собирать припаркованные у обочины авто. К счастью на пути у лихача оказался бордюр и ограждения на газоне, иначе «Мазда» смела бы людей на остановке.
Автомобиль «Лифан» попал под удар первым и пострадал сильнее других машин. Водитель иномарки говорит: припарковал машину, ушел домой и знать не знал, что угодил в ДТП. По словам автовладельца, машина восстановлению не подлежит. Вслед за «Лифаном» поочередно досталось двум автомобилям марки «Лада». Потерпевшие – супружеская пара. В итоге в семье не осталось ни одной исправной машины.
Как выяснили сотрудники ДПС, водитель был пьян. Впрочем, сам он не стал этого отрицать и освидетельствование согласился пройти на месте.
Автомобиль правонарушителя покинул место событий на эвакуаторе. Виновника аварии, кроме крупного штрафа и лишения прав, ждут судебные иски, поскольку обязательства автостраховщиков на пьяных водителей не распространяются.
Иван Суверин
29 апреля 2020 года