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В Орле продолжается акция «Тележка добра»

В ней может принять участие каждый желающий.


Чтобы принять участие в акции, достаточно в одном из супермаркетов, где расположены «тележки добра», купить на выбор продукт питания и положить его в тележку. Как только она заполниться, волонтеры ОНФ передадут все содержимое нуждающимся – людям пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции.

Получат помощь и многодетные семьи. Крупы, консервы, масло и ряд других необходимых продуктов были переданы тем родителям, которые воспитывают более 4 детей.

Продукты доставляют лишь те волонтеры, которые чувствует себя хорошо, при этом они работают небольшими группами и в средствах защиты. Акция «Тележка добра» проходит в рамках платформы «Мы вместе».

Как сообщили организаторы акции, волонтерский штаб ОНФ уже обработал около 200 заявок.


Анна Вайсергисер
29 апреля 2020 года
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