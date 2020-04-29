В Орле продолжается акция «Тележка добра» В ней может принять участие каждый желающий.





Чтобы принять участие в акции, достаточно в одном из супермаркетов, где расположены «тележки добра», купить на выбор продукт питания и положить его в тележку. Как только она заполниться, волонтеры ОНФ передадут все содержимое нуждающимся – людям пожилого возраста, которые находятся на самоизоляции.



Получат помощь и многодетные семьи. Крупы, консервы, масло и ряд других необходимых продуктов были переданы тем родителям, которые воспитывают более 4 детей.



Продукты доставляют лишь те волонтеры, которые чувствует себя хорошо, при этом они работают небольшими группами и в средствах защиты. Акция «Тележка добра» проходит в рамках платформы «Мы вместе».



Как сообщили организаторы акции, волонтерский штаб ОНФ уже обработал около 200 заявок.





Анна Вайсергисер

29 апреля 2020 года



