Орловский следственный комитет заинтересовался плесневыми продуктами в сухпайках для школьников

СК РФ по Орловской области проводят доследственную проверку по факту выдачи школьникам сухих пайков с плесневым сгущенным молоком. Проверка инициирована после публикаций в местных СМИ.



По данным СМИ, ученикам средней образовательной школы № 4 города Мценска Орловской области выдали сухие пайки, в состав которых входило сгущенное молоко. При вскрытии емкостей со сгущенным молоком в них обнаружена плесень. Указанные случаи не являлись единичными.



Накануне также стало известно о том, что в продуктовые наборы для школьников попало сливочное масло с истекшим сроком годности. Это обнаружили ливенские родители.



Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения питанием общеобразовательных организаций Орловской области во время дистанционного обучения.



По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



