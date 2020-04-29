Подать документы в колледж можно будет по почте и через интернет

Проект приказа Министерства просвещения РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает информационное агентство РИА-Новости.



Поясняется, что этим приказом устанавливаются особенности приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год, а также определяются особенности проведения вступительных испытаний, обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.



«Для поступления на обучение поступающие могут подавать заявление о приеме и необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме: 1) посредством электронной почты организации, электронной информационной системы организации, в том числе с использованием функционала официального сайта организации... 2) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг», - говорится в документе.



Согласно проекту, прием документов для поступления на очную форму обучения завершается 25 августа, но не ранее, чем по истечении 20 календарных дней с официального дня объявления результатов последнего основного или единого госэкзамена, в зависимости от того, какой уровень итоговой аттестации необходим для поступления.



Также прием документов для поступления на очную форму по программам, требующим проведения дополнительных вступительных испытаний, завершается 15 августа, но не ранее, чем по истечении 10 календарных дней с официального дня объявления результатов последнего основного или единого государственного экзамена.



При наличии свободных мест в организации прием документов, необходимых для поступления, продлевается до 25 ноября.





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



