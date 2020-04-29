Открыта горячая линия проекта «Бессмертный полк - онлайн»

В связи с пандемией коронавируса все торжественные мероприятия, в том числе Всенародное шествие «Бессмертного полка» переносятся на неопределенное время. Они состоятся после того, как угроза COVID-19 отступит.



Однако предложена альтернатива проведения праздничных мероприятий, сообщает информационный портал Орловской области. Так, шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-формате. Россияне в День Победы смогут дистанционно рассказать о подвиге своих родных. Участнику акции необходимо будет заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.



Для уточнения всех вопросов работы начинает работу горячая линия 8-800-20-1945-0.



Трансляция шествия «Бессмертный полк - онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.



Кроме того, народный артист СССР Василий Лановой призвал все теле- и радиокомпании страны 9 мая после традиционной всероссийской Минуты молчания в 19:00 по московскому времени включить любимую россиянами песню «День Победы». Каждый желающий может присоединиться к общему хору, выйдя на балкон с портретами своих родственников-фронтовиков.





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



