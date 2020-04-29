Соблюдают ли орловцы масочный режим? С сегодняшнего дня в Орле введен режим обязательного ношения масок в общественных местах - транспорте, магазинах и т.д. Об этом в правительстве региона предупреждали заранее.





Как выяснила наш корреспондент Татьяна Тимохина, и в магазинах, и в транспорте большинство в масках – люди осознают угрозу распространения коронавирусной инфекции. Но тех, кто не носит защитный элемент, предупреждают о нововведении.



Кстати сейчас, на уровне правительства региона, обсуждается система административных наказаний. И размер штрафа, скорее всего, будет выше стоимости маски.





Татьяна Тимохина

29 апреля 2020 года



