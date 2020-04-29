Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- С сегодняшнего дня в магазине или общественном транспорте нужно находиться в маске. Как относятся орловцы к нововведению?



- ДТП у обочины. В микрорайоне Зареченском автомобиль разбил три припаркованные машины. Наш корреспондент был на месте ЧП



- Бессмертный полк - в онлайн-формате. Как он пройдет? Как стать участником? На все вопросы ответят на горячей линии.



- О самом светлом чувстве в самые страшные годы. В семье Шуруевых до сих пор хранят письма о любви. Мы продолжаем нашу акцию «75 мгновений Победы».



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Вести-Орёл

29 апреля 2020 года



