Отопительный сезон в Орле завершится 30 апреля Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Александр Муромский.





Как сообщает сайт городской администрации, согласно правилам предоставления коммунальных услуг жителям многоквартирных домов, условием для отключения отопления является установившаяся среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток подряд.



Полное отключение многоквартирных домов от теплоносителя может занять несколько дней, поскольку Орловская ТЭЦ снабжает теплом более 60% зданий.



В домах с собственной котельной решение о завершении отопительного сезона принимается собственниками по согласованию с управляющей компанией.





Орловское Информбюро

29 апреля 2020 года



