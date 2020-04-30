"Пульс" с Еленой Литинской. 29.04.2020 - Каков новый временный порядок освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы?

- Как не перепутать аллергию и ОРВИ?

- О чем нам говорит общий анализ крови?

- Что нужно есть вместо завтрака, чтобы похудеть?











Елена Литинская

29 апреля 2020 года



