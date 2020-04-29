В Орловской области введён запрет на продажу детям безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков

Такое решение было принято сегодня на очередной сессии Орловского облсовета.

Инициатива создания документа принадлежит зампреду Орловского областного Совета Сергею Потемкину.

Согласно документу, на территории региона устанавливается запрет продажи лицам, не достигшим возраста 18 лет, безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков. Документ подготовлен в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

Согласно закону, «безалкогольные тонизирующие напитки» — безалкогольные напитки, содержащие кофеин более 0,151 мг/куб. см или другие тонизирующие компоненты в соответствии с положениями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия»; «безалкогольные энергетические напитки» — безалкогольные тонизирующие напитки с массовой долей сухих веществ не менее 10%.

За нарушение данного закона установлена административная ответственность – граждане выплатят штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей, должностные лица — от пяти до восьми тысяч рублей, юридические лица — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, сообщает сайт Орловского облсовета.