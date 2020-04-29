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Орловские депутаты приняли закон «о самозанятых»

Сразу в двух чтениях народные избранники приняли законопроект «О введении в действие на территории Орловской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».


Как пояснила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова, российское законодательство предоставляет регионам право самостоятельно вводить данный налог с 1 июля 2020 года. Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от своей деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наёмных работников.
 
Законом определён ряд ограничений для применения данного специального налогового режима. Это в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 млн рублей.
 
Ставки налогообложения составляют: 4 % при расчёте с гражданами и 6 %, если расчет производится с индивидуальными предпринимателями или организациями.
 
Отмечалось, что лица, применяющие специальный налоговый режим, имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.
 
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрируются в качестве самозанятых, не будут платить фиксированные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода.
 
Таким образом, введение нового режима станет одной из мер поддержки малого бизнеса в части снижения налоговой нагрузки, сообщает сайт Орловского облсовета.



Орловское Информбюро
29 апреля 2020 года
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