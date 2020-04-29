Орловский облсовет рассмотрел ряд законов, призванных снизить финансовую нагрузку на бизнес Сегодня состоялась 47 сессия депутатов Орловского облсовета. Заседание прошло в узком составе.





Во время заседания были соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции - присутствующие были в масках и на социальной дистанции друг от друга, голосование проходило при помощи поднятия рук. Единогласно приняли специальный налоговый режим для самозанятых , резидентам ТОСЭР снизили налог на прибыль . Было также принято решение перевести медучреждения области на особый режим работы - абсолютно всех пациентов медики будут встречать в специальных костюмах, масках и очках. Кстати, о медиках: решение отметить наградой тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом, было поддержано единогласно. Обращение направят в правительство страны. Что касается борьбы с инфекцией, в регионе сформировали запас коечных мест и даже с небольшим лимитом. Об этом доложил глава профильного департамента Иван Залогин. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Дополнительно к 370 койкам завершается подготовка еще порядка 90 коек, и ведется работа по возможному развертыванию, перепрофилированию еще нескольких лечебных учреждений с общей коечной мощностью порядка 200 коек». На этой сессии депутаты пытались найти баланс между жизнью и экономикой. Пока единственная «вакцина» против Covid-19 - социальная разобщенность. Поэтому салоны красоты и парикмахерские пока не откроются. С начала пандемии почти 4 тысячи предприятий обратились в правительство за разрешением на работу. Половина услышали в ответ «да». Предприниматели, которым удалось сохранить количество сотрудников, получат поддержку Единогласно депутаты поддержали законопроект, согласно которому Орловщина присоединилась к регионам, где запрещено продавать энергетики несовершеннолетним.





Анна Вайсергисер

29 апреля 2020 года



