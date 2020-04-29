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Орловский облсовет рассмотрел ряд законов, призванных снизить финансовую нагрузку на бизнес

Сегодня состоялась 47 сессия депутатов Орловского облсовета. Заседание прошло в узком составе.


Во время заседания были соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции - присутствующие были в масках и на социальной дистанции друг от друга, голосование проходило при помощи поднятия рук. 
 
Единогласно приняли специальный налоговый режим для самозанятых, резидентам ТОСЭР снизили налог на прибыль. Было также принято решение перевести медучреждения области на особый режим работы - абсолютно всех пациентов медики будут встречать в специальных костюмах, масках и очках. Кстати, о медиках: решение отметить наградой тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом, было поддержано единогласно. Обращение направят в правительство страны. 
 
Что касается борьбы с инфекцией, в регионе сформировали запас коечных мест и даже с небольшим лимитом. Об этом доложил глава профильного департамента Иван Залогин.  
 
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Дополнительно к 370 койкам завершается подготовка еще порядка 90 коек, и ведется работа по возможному развертыванию, перепрофилированию еще нескольких лечебных учреждений с общей коечной мощностью порядка 200 коек».
 
На этой сессии депутаты пытались найти баланс между жизнью и экономикой. Пока единственная «вакцина» против Covid-19 - социальная разобщенность. Поэтому салоны красоты и парикмахерские пока не откроются.
 
С начала пандемии почти 4 тысячи предприятий обратились в правительство за разрешением на работу. Половина услышали в ответ «да». Предприниматели, которым удалось сохранить количество сотрудников, получат поддержку.
 
Единогласно депутаты поддержали законопроект, согласно которому Орловщина присоединилась к регионам, где запрещено продавать энергетики несовершеннолетним.



Анна Вайсергисер
29 апреля 2020 года
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