Орловский облсовет рассмотрел ряд законов, призванных снизить финансовую нагрузку на бизнес

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Орловский облсовет рассмотрел ряд законов, призванных снизить финансовую нагрузку на бизнесСегодня состоялась 47 сессия депутатов Орловского облсовета. Заседание прошло в узком составе.
Во время заседания были соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции - присутствующие были в масках и на социальной дистанции друг от друга, голосование проходило при помощи поднятия рук.
Единогласно приняли специальный налоговый режим для самозанятых
, резидентам ТОСЭР снизили налог на прибыль
. Было также принято решение перевести медучреждения области на особый режим работы - абсолютно всех пациентов медики будут встречать в специальных костюмах, масках и очках. Кстати, о медиках: решение отметить наградой
тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом, было поддержано единогласно. Обращение направят в правительство страны.
Что касается борьбы с инфекцией, в регионе сформировали запас коечных мест и даже с небольшим лимитом. Об этом доложил глава профильного департамента Иван Залогин.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Дополнительно к 370 койкам завершается подготовка еще порядка 90 коек, и ведется работа по возможному развертыванию, перепрофилированию еще нескольких лечебных учреждений с общей коечной мощностью порядка 200 коек».
На этой сессии депутаты пытались найти баланс между жизнью и экономикой. Пока единственная «вакцина» против Covid-19 - социальная разобщенность. Поэтому салоны красоты и парикмахерские пока не откроются.
С начала пандемии почти 4 тысячи предприятий обратились в правительство за разрешением на работу. Половина услышали в ответ «да». Предприниматели, которым удалось сохранить количество сотрудников, получат поддержку
.
Единогласно депутаты поддержали законопроект, согласно которому Орловщина присоединилась к регионам, где запрещено продавать энергетики
несовершеннолетним.
Анна Вайсергисер
29 апреля 2020 года