Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- С сегодняшнего дня в магазинах и транспорте ввели масочный режим. Последуют ли штрафы? Ответ юриста - в нашей программе.





- Где взять маску тем, у кого ее нет? Губернатор пообещал раздавать населению маски бесплатно.





- Реальная помощь предприятиям. Депутаты облсовета сегодня внесли изменения в несколько региональных законов. И попросили расширить сферы с допуском к работе.





- Скоро лето. В Орле завершается отопительный сезон.





- Высший пилотаж. Сегодня в небе над Орлом вновь пролетали СУ-30. Они готовят подарок жителям региона к 9 мая.