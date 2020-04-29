Андрей Клычков: маски орловцам будут выдавать бесплатно Об этом губернатор говорил на заседании оперативного штаба по недопущения распространения коронавирусной инфекции.





Динамика по заболеванию коронавирусной инфекцией в регионе неутешительная – на сегодняшний день 498 человек заболевших, число активных больных = 436. С сегодняшнего дня в Орловской области введен запрет на появление в общественных местах без масок. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В силу введения запрета нахождения в общественном транспорте, в местах розничной торговли, в медицинских учреждениях без масок - выдавать населению маски бесплатно. С сегодняшнего утра я знаю, что и в общественный транспорт доставлены маски. Доставлены также в сферу торговли».





Анна Вайсергисер

29 апреля 2020 года



