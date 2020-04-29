На перекрестке улиц Лескова и Ломоносова в Орле появится светофор

С просьбой обустроить этот участок дороги неоднократно обращались жители и в ГИБДД и в Общероссийский народный фронт.

Решение об установке светофора было принято в конце прошлого года. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация и в ближайшее время светофор должны установить.

Этот участок госавтоинспекторы отмечают как аварийный. За три года тут произошло 23 ДТП, 5 человек получили травмы.

Установка светофора не только наладит движение транспорта, но и поможет пешеходам.