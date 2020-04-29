«Дети войны» в Орловской области получат по 5 тысяч рублей Об этом стало известно во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Instagram.





Андрей Клычков: «Президентские денежные средства, которые должны получить ветераны, вдовы, труженики тыла, узники концлагерей, – они уже поступили. Более того, мы из регионального бюджета оплатили еще по 5 тысяч рублей несовершеннолетним узникам концлагерей, и у нас 47 тысяч «Детей войны». Поэтому решение, которое я буду подписывать – по 5 тысяч рублей для тех детей войны, которые не получают других льгот. Деньги поступят тем, кто не получает других видов поддержки. Все выплаты будут осуществлены до 15 мая. Мы не можем в апреле выплатить майские выплаты, потому что бюджетный период открывается только в следующем месяце».





Артемий Лукьянчиков

29 апреля 2020 года



