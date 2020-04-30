Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Чтобы затормозить статистику заболевших, в общественных местах рекомендуют находиться в маске.



- Светофор - по просьбам жителей. Один из перекрестков Орла в ближайшем будущем потеряет статус аварийного.



- Как самоизоляцию использовать с пользой для душевного и физического здоровья? Советы психологов - спасателей



- Мемориал родных людей. Потомки солдат и волонтеры отреставрировали памятник жителям 91-го квартала, не вернувшимся с войны.



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Вести-Орёл

30 апреля 2020 года



