Количество заболевших в Орловской области выросло до 525 человек На сегодняшний день зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 30 апреля, в нашем регионе 525 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.



Число больных в настоящее время 453. Выздоровело 67 человек. 5 человек скончались.





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



