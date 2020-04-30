В Орле благоустроили мемориал, посвящённый погибшим в Великой Отечественной войне жителям 91-го квартала Этот мемориальный комплекс был создан в 1950-х года жителями улицы Ляшко (тогда она называлась Бригадной). Когда началась война, многие жители отправились защищать Родину. 38 человек погибли на фронтах.





Улицу Бригадную в Орле переименовали в 1965 году. Ее назвали в честь командира роты танков Т-34 Ивана Ляшко, который погиб при освобождении Орла в августе 1943-го. Памятник, посвященный защитникам, тогда уже был - просто небольшая стела и 38 портретов, за каждым из которых своя история.



Александр Каменев, руководитель Орловского областного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство»: «Все они жители этого района, которые призывались в разное время с этой улицы. Этот памятник был поставлен по инициативе жителей этой улицы».

Идея поставить памятник всем жителям района, не вернувшимся с войны, принадлежала Максиму Герасимовичу Моисееву. Он и сам потерял сына Бориса, который ушел на фронт в 1941 году, а погиб в 44-м. Об этом нам рассказала Любовь Сущенко. Ее отец Николай Круглов тоже в числе героев-фронтовиков с улицы Бригадной. Она помнит, как домой принесли похоронку.



Любовь Сущенко, дочь Николая Круглова: «Мне тогда было всего три года, я не очень понимала, но только помню, как мама сильно закричала, и я спросила у сестер, почему мама кричит, а они ответили: «Погиб папа».

Николай Круглов был убит в Белоруссии и похоронен в братской могиле в селе Лужки Гомельского района. Но все равно остался на своей улице, с которой ушел на фронт, навсегда оставив жену и трех дочерей.



Совсем молодым погиб и курсант Ленинградского морского училища Валерий Федоров. Любовь Балашова в 70-80 годах вместе со школьниками активно занималась поисковой работой и была знакома с мамой героя, она помнит, что Зинаида Федорова ездила в Ленинград на место гибели сына - чтобы узнать, как все произошло. Удалось выяснить, что немецкий снаряд попал в баржу, которая перевозила курсантов, и все они утонули.



У каждого, кто смотрит с фотографий, помещенных на мемориале, своя военная судьба. Не у всех остались в живых родственники, но отреставрировать памятник к 75-летию Победы взялись сразу несколько волонтерских и общественных организаций. И 21 апреля небольшой мемориал силами добровольцев был полностью восстановлен.





Эва Стасюлевич

30 апреля 2020 года



