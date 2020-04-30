Психологи МЧС советуют сосредоточиться на здоровом образе жизни и помогать другим Центр экстренной психологической помощи МЧС России разработал рекомендации для людей, находящихся в самоизоляции. В чем они состоят, мы узнали у психологов орловской службы спасения.





Когда самой актуальной информацией дня становятся сведения о новых заболевших коронавирусом, когда без защитной маски нельзя войти ни в аптеку, ни в магазин, когда угроза малоизвестной инфекции становится навязчивой идеей, самая крепкая психика, говорят в МЧС, может пошатнуться.



Ольга Шайтанова, ведущий психолог областной поисково-спасательной службы: «Изменившийся привычный для нас уклад жизни, нарушенные социальные контакты, невозможность выполнять привычные для каждого человека мероприятия нарушают психическое благополучие человека. Что в этой ситуации происходит? Мы находимся в состоянии постоянного напряжения».

Правоохранители уже не раз столкнулись с ситуациями, когда самоизоляция не шла орловцам на пользу, особенно если стресс и семейные конфликты обострял алкоголь. Отдельные эпизоды носили фатальный характер. Один из последних произошел в деревне Плотки Должанского района. Женщина в ходе ссоры нанесла сожителю смертельный удар, вогнав ему в грудь кухонный нож по самую рукоять. Такие случаи, к счастью, единичны, но умение преодолевать стресс в условиях самоизоляции явно становится актуальным. Психологи советуют отложить разрешение серьезных конфликтных ситуаций на поле поздний период.



Общий совет психологов МЧС: не зацикливаться на негативных аспектах ситуации, найти стимулы избежать деструктивного поведения.



Михаил Илюнин, начальник отделения медицинского и психологического обеспечения ГУ МЧС России по Орловской области: «Будьте активны, сосредоточьтесь на здоровом образе жизни. Это не только поможет лучше себя чувствовать эмоционально и физически, но и укрепит иммунитет. Оставайтесь на связи с близкими людьми как по телефону, так и в социальных сетях. Сосредоточьтесь на позитивных действиях. Не позволяйте ситуации пугать вас. Помогайте друг другу: помощь тому, кто нуждается, позволяет почувствовать себя нужным и отвлечься от повседневных тревог».

И если стресс преодолеть не удается, говорят в МЧС, лучше не запускать ситуацию и обратиться за психологической помощью.





Иван Суверин

30 апреля 2020 года



