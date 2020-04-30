Студенты орловских вузов продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями – с 6 по 8 мая Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Минобрнауки России распространило апрельский режим обучения в вузах на период между майскими праздниками. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями – с 6 по 8 мая. При этом всем студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и выполнять все рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Что касается школьников и учащихся средне-специальных учебных заведений, то с 1 по 11 мая они могут отдохнуть от учебы. Об этом говорил накануне губернатор в прямом эфире в Instagram.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы приняли такое решение (приостановление дистанционного обучения), чтобы детям дать спокойно провести эти дни с родителями, а педагогам – подготовиться». В Министерство просвещения РФ будет направлено письмо для согласования этого решения.





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



