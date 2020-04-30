







Голос фронта Дети войны Полевая Почта Вести-Орёл Вести-Орёл. События Недели Вести. Дежурная часть Вести. Интервью Спецпроекты ГТРК "Орёл" Парк культуры Пульс Такая жизнь Солдаты России Аграрный вопрос От первого лица Контакт Передачи Радио России. Орёл Национальные проекты 2019-2024 Деловая жизнь Контакты







Сегодня - День пожарной охраны России

Они всегда на линии огня!



Среди всех мужественных профессий, труд пожарного занимает почетное место. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому горю – все это качества сотрудников пожарной охраны, которые всегда на линии огня. 30 апреля они отмечают свой профессиональный праздник – День пожарной охраны России.



История пожарной охраны в России насчитывает уже более 370 лет. Именно в этот день, 30 апреля, в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», заложивший основы профессиональной пожарной охраны. От царского «Наказа» до современного мощного подразделения в составе МЧС России пожарная охрана проделала большой и нелегкий путь. За эти долгие годы она изменялась, реформировалась и совершенствовалась. Но смысл работы пожарных остается неизменным – спасение людей и имущества от огня.



Эти задачи успешно решаются силами дежурного караула – этого основного тактического подразделения в боевой работе пожарных. Караул постоянно готов к выезду на пожар. Заступая на смену караул, действует согласно распорядку дня – это занятия по физической подготовке, учения, тренировки, но если поступает сигнал тревоги на пожар, дорожно-транспортное происшествие или чрезвычайную ситуацию, то пожарные в считанные минуты приходят на помощь. На сборы по тревоге всему личному составу караула отводится очень короткое время – не более одной минуты. За это время пожарные должны надеть боевую одежду, занять свои места в машинах, получить от диспетчера адрес происшествия, выехать к месту тушения.



Современные пожарные – это люди, которые всегда протянут руку помощи и никогда не бросят другого человека в беде. Это люди, влюбленные в свою работу, преданные своей Отчизне, закаленные в борьбе с огнем.



Для обеспечения постоянной готовности сил и средств пожарно-спасательных подразделений к реагированию все возможные происшествия и чрезвычайные ситуации на территории Орловской области создано 25 пожарно-спасательных гарнизонов. Федеральная противопожарная служба включает в себя 30 подразделений с общей численностью более 1011 человек, на вооружении находится 131 единица пожарной техники. В государственную противопожарную службу Орловской области входят восемь подразделений с общей штатной численностью 133 человек, на вооружении находятся 20 единиц техники.



Пожарно-спасательные подразделения региона работают в режиме «нон-стоп». С начала года на территории области зарегистрировано 2937 пожаров, из них более 1900 приходится на горение сухой травы и мусора. В ходе тушения пожаров спасено около 100 человек. От уничтожения огнем защищено материальных ценностей на сумму почти шесть миллионов рублей.



Пожарно-спасательные подразделения для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с начала года привлекались 113 раз, спасено 50 человек.



Ежедневно в Орловской области на дежурство заступает от МЧС России и противопожарной службы региона до 220 человек личного состава, 70 единиц пожарной техники. Успех боевых действий пожарных подразделений во многом зависит от организации и состояния газодымозащитной службы, так как введение звеньев ГДЗС при сильном задымлении позволяет оперативно обнаружить очаг пожара и ввести стволы на решающем направлении. Ежесуточно на дежурство заступает 157 газодымозащитников.



В случае осложнения оперативной обстановки с пожарами, в целях качественной организации их тушения, в местных гарнизонах пожарной охраны предусмотрен резерв личного состава, свободного от несения службы, который в случае необходимости прибывает к месту несения службы, вводится в расчет резервная пожарная техника и используется в зависимости от оперативной обстановки в гарнизоне.



Для оперативного реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации и за пределами нашего региона в Главном управлении МЧС России по Орловской области создана аэромобильная группировка, в состав которой входят 100 человек личного состава, основная и специальная пожарная техника, плавательные средства и беспилотные воздушные суда.



Борьба с пожарами в России всегда была делом всеобщим, без активной позиции обычных граждан в вопросах обеспечения безопасности, эффективно бороться с огненной стихией невозможно. Именно поэтому МЧС России активно сотрудничает с общественными организациями в данном направлении и содействует организации подразделений добровольной пожарной охраны. Общая численность добровольных пожарных, зарегистрированных в реестре области, более 7700 человек. На вооружении подразделений добровольной пожарной охраны области находится 172 единицы техники для целей пожаротушения.



Для организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в подразделениях пожарной охраны стоит на вооружении современная пожарно-спасательная техника и пожарно-техническое оборудование, применяются современные технологии тушения. Пожарная охрана Орловской области продолжает развиваться. Отсюда есть уверенность, что наш регион находится под надежной защитой доблестных огнеборцев!



Когда боевая тревога неожиданно поднимает дежурный караул, никто из пожарных не знает, с чем им придется встретиться на пожаре: может быть, потребуется спуститься в задымленный подвал или придется искать в кромешной тьме потерявшего сознание человека, а, возможно подниматься с тяжелой рукавной линией на чердак горящего дома. Тысяча неожиданностей и опасностей подстерегают человека на пожаре. От пожарных требуются молниеносные решения. Обвалы и обрушения, пламя и жара, дым и ядовитые продукты горения постоянно угрожают пожарному. В битвах с огнем победителями выходят не бездумные герои, а люди высокого профессионального мастерства и железной дисциплины.



Примите глубокую благодарность за ваш нелегкий труд, за мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. Желаем всем сотрудникам пожарно-спасательных подразделений крепкого здоровья, благополучия и успехов в осуществлении своих планов и начинаний!



ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



