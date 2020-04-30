В Орловской области число умерших от COVID-19 достигло пяти человек Ситуацию прокомментировал в своих сетевых аккаунтах глава региона Андрей Клычков.





Официальный комментарий губернатора Орловской области: «Продолжаю информировать о динамике распространения коронавирусной инфекции в регионе. На данный момент у нас подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом. По контакту - 24, прибывшие - 3 человека из Москвы. 12 - г. Орёл, 3 - Болхов, 1 - Кромской район, 2 - Урицкий район, 1 - Новодеревеньковский, 8 - Мценск и Мценский район. Общее количество - 525 К сожалению, у нас умерли ещё два человека, с диагнозом COVID-19. Это мужчина 1953 года рождения и женщина 1936 года».





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



