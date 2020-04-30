В Орловской области столкнулись три грузовых автомобиля

ДТП произошло 29 апреля в 12:05 в районе 429 км автодороги М-2 «Крым».

28-летний водитель, управляя автомобилем MAN, допустил наезд на стоящее транспортное средство «Мерседес», который в последствии наехал на припаркованную «ГАЗель». «ГАЗель» в свою очередь врезалась в стоящий полуприцеп «Шмитц». В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 6 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.

