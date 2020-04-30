четверг 30.04.2020 16:06:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков рассказал, как продвигается ремонт моста Дружбы в Орле

Губернатор взял на себя обязанность информировать орловцев, поскольку нет возможности вести прямую Интернет-трансляцию ремонта городской переправы.


Андрей Клычков:
 
«Как и обещал, продолжаю вас информировать по ремонту моста Дружбы. На объекте трудятся более 60 человек. Все работы ведутся по графику. На данный момент завершён монтаж всех железобетонных балок пролетного строения, закончены устройство сопряжений моста с насыпями подходов и укладка монолитных плит тротуаров на подходах.
 
Завершаются работы по выравниванию бетонного слоя мостового полотна, на 50 % выполнен монтаж железобетонных карнизных блоков на тротуарах и опор освещения. Отмечу, что уже начата подготовка к укладке асфальтобетона (проводится гидроизоляция мостового полотна), ведётся устройство ливневой канализации, а также ремонт поверхности подпорных стен».
 





Орловское Информбюро
30 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.