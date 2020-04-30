Андрей Клычков рассказал, как продвигается ремонт моста Дружбы в Орле

Губернатор взял на себя обязанность информировать орловцев, поскольку нет возможности вести прямую Интернет-трансляцию ремонта городской переправы.

Андрей Клычков:

«Как и обещал, продолжаю вас информировать по ремонту моста Дружбы. На объекте трудятся более 60 человек. Все работы ведутся по графику. На данный момент завершён монтаж всех железобетонных балок пролетного строения, закончены устройство сопряжений моста с насыпями подходов и укладка монолитных плит тротуаров на подходах.

Завершаются работы по выравниванию бетонного слоя мостового полотна, на 50 % выполнен монтаж железобетонных карнизных блоков на тротуарах и опор освещения. Отмечу, что уже начата подготовка к укладке асфальтобетона (проводится гидроизоляция мостового полотна), ведётся устройство ливневой канализации, а также ремонт поверхности подпорных стен».





