четверг 30.04.2020 16:06:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Иван Залогин: студентов-медиков к работе с COVID-пациентами привлекут только в случае необходимости

Об этом глава орловского департамента здравоохранения сообщил во время брифинга.


 На брифинг был прислан вопрос: «Будут ли студенты-медики, направленные на работу с инфицированными COVID, обеспечиваться СИЗ в полном объеме, тестироваться на коронавирус, предусмотрена ли денежная компенсация за работу, гарантируется ли не принуждать к практике в добровольно-принудительном порядке в вузе под угрозой отчисления?»

Иван Залогин ответил, что привлечение студентов-медиков - крайняя мера.

Иван Залогин, глава департамента здравоохранения: «Все, что связано с волонтерами и студентами-медиками, это такие варианты, если у нас будут исчерпаны все наши резервы, наши ресурсы, это уже на самый крайний случай рассматривается возможность привлечь студентов-медиков. В случае если они будут отправляться на работу, то, естественно, они будут в полной мере обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, они будут также как и весь персонал, плечом к плечу трудиться, будут тестироваться на коронавирус. Естественно, они будут соответствующим образом трудоустраиваться, и в этом случае будут получать денежную компенсацию за работу. Естественно, принудительного порядка нет здесь ни в коем случае, также как нет принудительного порядка в части формирования резерва по другим медицинским учреждениям».



Орловское Информбюро
30 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.