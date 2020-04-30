Иван Залогин: студентов-медиков к работе с COVID-пациентами привлекут только в случае необходимости Об этом глава орловского департамента здравоохранения сообщил во время брифинга.





На брифинг был прислан вопрос: «Будут ли студенты-медики, направленные на работу с инфицированными COVID, обеспечиваться СИЗ в полном объеме, тестироваться на коронавирус, предусмотрена ли денежная компенсация за работу, гарантируется ли не принуждать к практике в добровольно-принудительном порядке в вузе под угрозой отчисления?»

Иван Залогин ответил, что привлечение студентов-медиков - крайняя мера.



Иван Залогин, глава департамента здравоохранения: «Все, что связано с волонтерами и студентами-медиками, это такие варианты, если у нас будут исчерпаны все наши резервы, наши ресурсы, это уже на самый крайний случай рассматривается возможность привлечь студентов-медиков. В случае если они будут отправляться на работу, то, естественно, они будут в полной мере обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, они будут также как и весь персонал, плечом к плечу трудиться, будут тестироваться на коронавирус. Естественно, они будут соответствующим образом трудоустраиваться, и в этом случае будут получать денежную компенсацию за работу. Естественно, принудительного порядка нет здесь ни в коем случае, также как нет принудительного порядка в части формирования резерва по другим медицинским учреждениям».





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



