Несколько крупных очагов заболевания СOVID-19 было зафиксировано в Мценском районе Об этом глава орловского департамента здравоохранения Иван Залогин сообщил во время брифинга.





Как сообщил Иван Залогин, по состоянию на 29 апреля, в Орловской области порядка 29 медицинских работников имеют положительный тест на коронавирусную инфекцию. Это медики Болховской ЦРБ, больницы им. Боткина, Плещеевской ЦРБ, Мценской ЦРБ, больницы им. Семашко.



Как пояснил Залогин, не все медики получили заражение при работе с COVID-пациентами.



Иван Залогин: «Некоторые получили заражение в быту, некоторые при общении с родственниками, которые прибыли из Москвы. Не все отделения работают с COVID, но своевременно были приняты меры, и удалось купировать данную ситуацию и допустить массового распространения, как мы иногда наблюдаем в других регионах».

Во время брифинга был задан вопрос, касающийся крупных очагов заражений в регионе вне медицинских учреждений.



Иван Залогин: «Несколько очагов было зафиксировано в Мценском районе. Это налоговая инспекция. Затем одна из строительных организаций, ведущая строительство на автодороге».

Глава департамента здравоохранения, предположил вспышку заболевания после майских праздников.



Иван Залогин: «Учитывая майские праздники, мы отрабатываем всю информацию о прибытии жителей в регион. Мы знаем, что уже определенное количество людей едет к нам в регион. Возможна вспышка коронавируса».





Орловское Информбюро

30 апреля 2020 года



