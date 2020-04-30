Александр Румянцев: «Я призываю всех граждан потерпеть» Руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области рекомендовал продолжить самоизоляцию.





Месяц самоизоляции подошел к концу. Россия и наш регион, в частности, продолжает вести борьбу с распространением коронавируса. Президент продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.



Несмотря на то, что орловцы привыкли проводить майские праздники за городом, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует орловцам не торопиться и не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих.

Александр Румянцев руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Нужно, чтобы мы в течение этих майских праздников максимально позаботились о здоровье своих близких, минимизировали контакты. Мы понимаем: погода хорошая, люди будут стремиться выехать на природу. Я призываю всех граждан потерпеть и максимально воздержаться от контактов с другими людьми, ограничить выезды за пределы города, постараться провести майские праздники дома».





Юлия Опанасюк

30 апреля 2020 года



